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انابيب البترول : 12 % زيادة في عمليات نقل الخام و المنتجات خلال عام

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انابيب البترول : 12 % زيادة في عمليات نقل الخام و المنتجات خلال عام انابيب البترول : 12 % زيادة في عمليات نقل الخام و المنتجات خلال عام

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قال المهندس محمد ماجد رئيس الشركة العامة لشركة أنابيب البترول أنه تم نقل حوالى 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز خلال عام منها حوالى 28 مليون طن خام ومتكثفات، و8ر31 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات حوالى 8ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.
واستعرض خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة عدد من الخطوط والسعات التخزينية بالمستودعات ومحطات التدفيع ، في ظل التحديث والمستمر لتكون الشبكة مواكبة لأهداف الوزارة التوسعية واستثمار البنية الأساسية من خلال المشروع القومى لتحويل لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، كما أوضح قيام انابيب البترول بعمليات تعديل مسارات عدد من الخطوط القائمة بالتنسيق مع جهات الدولة دعماً لمشروعات رفع كفاءة الطرق وزيادة خطوط ومحطات مترو الأنفاق وتنفيذ القطار الكهربائى السريع.

المصرى اليوم

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