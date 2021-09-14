وزير البترول : خققنا نتائح ايجابية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً.

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية الوزير على تحقيق قطاع البترول علي تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً.

واكد الوزير علي الإسراع في تنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية و تنفيذ منظومة التحكم القومى فى الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتى تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار فى ظل الأهمية الحيوية التى تحظى بها الشبكة كشريان حيوى يعمل على نقل الخام والمنتجات البترولية بكفاءة من حقول البترول وموانئ الاستقبال ومصافى التكرير إلى كافة أنحاء مصر ، كما وجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية من مستودعات ومحطات تدفيع ومد الخطوط الجديدة وفق التطور والتقنيات الحديثة فى هذا المجال فى ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع ملايين الأطنان وتنفيذها استثمارات تعد حالياّ بالمليارات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.