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اماكن الكثافات المرورية

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اماكن الكثافات المرورية اماكن الكثافات المرورية

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شهدت شوارع اقلاهرة والجيزة صباح اليوم بعض الكثافات فى بعض الطرق والمحاور منها .

كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وصلاح سالم حتي والوصلة المعلقة بالكوبرى

كوبرى ١٥ مايو فى الاتجاه القادم من الجيزة الي التحرير ومدينة نصر

صلاح سالم و الاتوستراد و كوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة

ميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة

الأزهر والحسين وشارع عبد العزيز

ميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا

شارع البحر الاعظم القادم من المنيب

شارع الهرم القادم لنفق نصر الدين

شارع ترعة الزمر فى الاتجاهين

المصرى اليوم

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