4500 ملاحظة وحدائق.. مطالب بالجملة في "اجتماع بلدي الرياض الـ36"

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فيما استعرض أعضاء المجلس مدى ملاءمة المرافق لذوي الإعاقة وكبار السن

ناقش مجلس بلدي الرياض، خلال جلسته الثالثة والثمانين، أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة إدارة الحدائق بالأمانة بإدراج عدد 4 مواقع مخصصة كحدائق لتنفيذها في حي البيان ضمن مشاريع العام 2023م، إضافة إلى عرض إحصائية مشاركة أعضاء المجلس في برنامج "راصد" وتفعيل دور المجلس في حملة معالجة التشوه البصري.

واطلع أعضاء المجلس على الإفادات الواردة من الأمانة، بشأن معالجة الملاحظات الفنية والتشغيلية في سوق اللحوم بالبطحاء، والإجراءات المتخذة حيالها، وعلى نتائج استبانة (برنامج أولويات أحيائنا)؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة أكثر من 4500 ملاحظة، موزعة بحسب نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى استعراض تقرير تحليل بلاغات مركز طوارئ الأمانة (940)، ومطالب أهالي مخطط الخير شمال الرياض من نقص الخدمات في الحي، ومطالب أهالي حي الحزم بنمار حيث أوصى المجلس بمخاطبة الأمانة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة من الأهالي.

واستعرض أعضاء المجلس، تقرير زيارة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمركز الإداري بالحائر، ومطار الملك خالد الدولي، ومدى ملاءمة المرافق البلدية لذوي الإعاقة وكبار السن؛ بهدف تسهيل الوصول الشامل للفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار وإبداء المرئيات وتقديم الملاحظات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق المجلس على ما ورد في تقارير الزيارات والرفع بها للجهات التي تمت زيارتها.

وحث رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي، الأعضاء على بذل المزيد من الجهود في أعمال الرصد والرقابة اللاحقة فيما يتعلق بحملة التشوه البصري؛ مؤكدًا الدور الرئيسي للمجالس البلدية في هذه الحملة.