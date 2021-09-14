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أكد الحرص على التعاون مع القطاعات المالية في رفع مستوى الإرشاد والتوعية

ثمّن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الجهود المبذولة من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في "البنوك السعودية"، الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي ماليًّا من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات، إلى جانب القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد "المبارك"، حرص البنك المركزي السعودي -بالتعاون مع القطاعات المالية- على رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة؛ وذلك في إطار خدمة وحماية مصالح العملاء؛ إذ يعد ذلك هدفًا استراتيجيًّا يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه عبر حرصه على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كل المستويات.

علمًا بأن مبادرة "ساما تهتم" التي تم إطلاقها من قِبَل البنك المركزي وحملات التوعية المصاحبة لهذه المبادرة، ساهمت -ولله الحمد- في رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.

وفي هذا السياق، حث المحافظ كل المؤسسات المالية على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد؛ لوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبَل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف؛ بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن كافة تفاصيل حالات الاحتيال المالي.

الجدير بالذكر، أنه تم مؤخرًا إعادة تشكيل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في "البنوك السعودية" بقيادة الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض (البنك المستضيف للجنة)؛ إذ تولى الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجنة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، وهي: (الوعي المصرفي، والشمول المالي، والمسؤولية الاجتماعية، والفنتك، والصيرفة الإسلامية)، وتبني رؤية ورسالة واضحة تحت عنوان "مجتمع واع.. جيل مسؤول".

وقد نظمت اللجنة -منذ إعادة تشكيلها- عدة محاضرات مصرفية توعوية، تناولت من خلالها مواضيع مختلفة يقدّمها رؤساء أقسام المنتجات من البنوك السعودية، وتنفيذ عدة مبادرات استراتيجية وحملات توعوية؛ بهدف تعزيز الوعي المصرفي.