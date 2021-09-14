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اليوم ..محاكمة موظفة بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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اليوم ..محاكمة موظفة بالانضمام إلى جماعة إرهابية اليوم ..محاكمة موظفة بالانضمام إلى جماعة إرهابية

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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم طرة،اليوم الثلاثاء، محاكمة موظفة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.

كانت النيابة أحالت المتهمة ،إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كشفت التحقيقات انضمام المتهمة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم القوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

المصرى اليوم

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