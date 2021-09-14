المتهمون بـ تصنيع الفودو: «كنا عايزين مكسب سريع بدانا من شقة في مدينة نصر»

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أدلي المتهمون بـ تصنيع مخدر الفودو في القاهرة بأعترافات تفاصيلية عن عملية التصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وقال المتهمون :«كنا عايزين مكسب سريع وبدانا بشقة في مدينة نصر، حتي وصل عدد الشقق التي تقوم بتصنيع الحبوب المخدرة إلى 5 شقق»

كما اعترف متهمون أمام رجال المباحث بة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، ويستخدمون 5 شقق سكنية بدائرة القسم، في تصنيع المخدرات، وضبط بحوزتهم 30 كيلو حشيش وفودو، ويتم استخدام الشقق وكرا لتصنيع المواد المخدرة.

كانت وزارة الداخلية اعلنت انه اثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية في المرج، اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هارباً وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في باب الشعرية)، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول ورخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة باسم أحد الأشخاص).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المتهم يتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، متخذاً من عدة شقق سكنية مُستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف 5 شقق سكنية، وتم ضبط 5 متهمين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلو جرام وكمية من مخدر البودر الخام وزنت 1،10 كيلو جرام «تستخدم في تصنيع مخدر الفودو» و2 مطحنة و4 ميزان حساس و2 ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وسيارة و3 دراجات نارية يتم إستخدامهم في تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والإتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية تم التوصل إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم في باب الشعرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5،400 كيلو جرام وكمية من مخدر الإيس وكمية من مخدر البودر الخام وزنت 4،500 كيلو جرام وكمية من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس و5 كيلو جرام من مسحوق بياكاربونات الصوديوم المستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس و20 لتر من مادة الإسيتون وكمية من أدوات التصنيع «أوعية وخلاط وماكينة لحام» وماكينة عد نقود ومبلغ مالى وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين في تصنيع والإتجار بمخدر الإستروكس باستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الأثم، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.