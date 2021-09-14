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إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية

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إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية
ضمن جهود لتعزيز السلامة وتخفيض نسب الحوادث والوفيات

إحالة للمحاكمة.. استشراف لتنفيذ جديد بحق مرتكبي المخالفات المرورية

كشفت مصادر عن تغييرات جديدة ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها، مبينة -وفقا لـ"العربية"- أن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محدّدة.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد كما هو معمول به في عديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود السعودية التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، أصيل الحسن، أن إحالة المماطلين في تسديد المخالفات المرورية، إلى القضاء سيكون إيجابياً في الحد من تلك الممارسات.

وأوضح، خلال نشرة الرابعة، أن التنظيم الجديد لسداد مخالفات المرور سيسهم في خفض الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الخطيرة بشكل خاص والوفيات على الطرق بالمملكة.

يُذكر ان نسبة أعداد الحوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، كذلك انخفضت معها أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51% بفضل الحملات التوعوية وتطوير أنظمة الرصد الآلي عبر منظومة مرورية متكاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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