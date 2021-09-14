أخبار عاجلة

الحكومة توضح حقيقة فرض 10 قروش على استقبال مكالمات الموبايل -
تعرف على التهم الموجهة لطبيب واقعة ممرض السجود للكلب -
هانى شاكر: مش عاجبنى حفلات الساحل وشايف فيها عدم احترام للفن.. وهذه تفاصيل اعتذار أحمد سعد -
حلمى عبد الباقى: مش راضى عن وجود حمو بيكا.. ويوجه رسالة صادمة لرضا البحراوى وحسن شاكوش -
بشرى تغازل زوجها من على الريد كاربت: بحبك بكل اللغات.. وزوجها يرد: وقعتنى فى حبها ومحدش سمى عليا -
إلهام شاهين: لما سمير غانم مات دلال عبد العزيز قلبها حس ورفضت تعيش من غيره -
الفنان عمرو يسرى يحكى تجربته المؤلمة فى أمريكا: "اتحبست ومكنش معايا جنيه واحد" -
حمادة هلال ومحمد عدوية يشعلان فرح ابن عبد الباسط حمودة -
بطلة "النمر الأسود": مصر تخطو نحو الازدهار.. "واللى ممثلش مع أحمد زكي يبقى ممثلش" -
هاكر استغل خبرته فى الانترنت وسرق حسابات عدة فتيات لابتزازهن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

السيسي يلتقي بينيت.. علاقة رهن بأمن المنطقة؟

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
انتخابات الدوما.. تواصل التصويت في الخارج

انتخابات الدوما.. تواصل التصويت في الخارج

تفاصيل اعتقال آخر 2 من الأسرى الفارين من جلبوع

تفاصيل اعتقال آخر 2 من الأسرى الفارين من جلبوع

طوابير شاحنات تمتد لعدة كيلومترات عالقة على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ شهر

طوابير شاحنات تمتد لعدة كيلومترات عالقة على الحدود بين باكستان وأفغانستان منذ شهر

إعادة اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من 6 فارين

إعادة اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من 6 فارين