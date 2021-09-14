المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يستقطب حضوراً حكومياً أفريقياً رفيع المستوى يضم رؤوساء دول وأكثر من 30 وزيراً

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تستقطب الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي في 13-14 أكتوبر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من رؤساء الدول ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.

ويشارك في المنتدى الذي يقام في إكسبو كل من فخامة فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالي كونستانتينو تشيونجا، نائب رئيس زيمبابوي، وفخامة شيخ موديبو ديارا، رئيس وزراء مالي السابق، وفيستوس موجاي، رئيس جمهورية بوتسوانا السابق.

وتشهد هذه الدورة من المنتدى أيضاً مشاركة رئيس وزراء حكومة جيرسي وأكثر من 30 وزيراً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بمن فيهم 5 وزراء من جمهورية غانا، و 4 وزراء في جمهورية أنغولا، و6 وزراء من جمهورية إثيوبيا، ، ووزيرين من ليبيريا ووزيرين من اوغندا ووزيرين من زيمبابوي بالإضافة إلى وزير من كل من جمهورية بوتسوانا، وكينيا، وساحل العاج، وموريشيوس، وموزمبيق، و ناميبيا، والنيجر، وسيشيل، والسنغال والكونغو ومملكة ليسوثو، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من رواندا وكينيا والأمين العام لمنظمة كوميسا.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "دول العالم المشاركة في إكسبو 2020 حريصة على تعزيز علاقاتها مع أفريقيا؛ وسيكون المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال ملتقى مهما جدا، حيث ستتمكن دول القارة من استعراض خططها وإنجازاتها، واستقطاب الاستثمارات والحلول المناسبة لتحدياتها، بالإضافة إلى بناء علاقات جديدة مع دول العالم".

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: "الاهتمام والحضور رفيع المستوى من الرؤساء والقادة والمسؤولين الحكوميين الكبار لفعاليات المنتدى، يعكس مكانته كمنصة عالمية رائدة للتعرف على الفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، ويؤكد في الوقت ذاته ريادة إمارة دبي ودولة الامارات في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)".