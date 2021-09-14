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فينجادا: عملت مع «كيروش» 10 سنوات..وهو الاختيار المناسب لتدريب الفراعنة

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فينجادا: عملت مع «كيروش» 10 سنوات..وهو الاختيار المناسب لتدريب الفراعنة فينجادا: عملت مع «كيروش» 10 سنوات..وهو الاختيار المناسب لتدريب الفراعنة

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كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن وجود المئات من المرشحين بعد رحيل حسام البدري عن الوطني خلال الفترة الماضية قبل الاستقرار على البرتغالى كارلوس كيروش.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «عملت برفقة كيروش لمدة 10 سنوات في قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاما، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة مع الفراعنة».

وأضاف: «كيروش لديه خبرة كبيرة في عالم التدريب ولم يحتاج إلى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التي تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب ، وكيروش هو الشخص المناسب والأمثل لتدريب الفراعنة».

المصرى اليوم

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