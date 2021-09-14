فينجادا يتحدث عن ضغط المباريات ويوضح دور منتخب 2001

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مواليد 2001 هم مستقبل الكرة المصرية خاصة من أجل المشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «أقترحت على اتحاد الكرة الاهتمام بمواليد 2001 من أجل تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس بعد الاخفاق الذي حدث في طوكيو، وهذا يعني أن الجيل الذي لا يتأهل إلى الأولمبياد سوف ينسى».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك دوري رديف لمواليد 2001 لتجهيزهم بشكل جيد وتم اتخاذ هذا القرار مع الأندية، ونحن نسعي لخلق فريق لمستقبل لكي يكون نواة لمنتخب مصر الأول».

كما أوضح البرتغالي أن كورونا أثرت بشكل كبير على الدورى المصري ومعظم الدوريات في العالم، مشددا على أن الوباء سبب استمرار الدوري الممتاز لفترة طويلة.

وصرح فينجادا «فى شهر أكتوبر سوف ينطلق الدورى المصري، وهناك العديد من المنافسات في الفترة المقبلة منها كأس العرب في ديسمبر المقبل، وبطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير من العام القادم إلى جانب دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ولكن الدورى محدد من البداية».