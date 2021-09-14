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أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يستمر مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور الخاصة بتجديد العقد.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية :«تجديد، أشرف بن شرقي، تعاقده مع الزمالك (مش سهل)، مثلما يعتقد البعض من جمهور النادي الأبيض»، مضيفًا :«على مسئوليتي الشخصية، اللاعب المغربي، لن يستمر مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة».

وأضاف :«بن شرقي، لن يبقى مع الزمالك، اللاعب لديه خطط أخرى، وهتكون معجزة، لو استمر في القلعة البيضاء».

اللاعب الدولي المغربي، سوف يعود إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادمًا من دبي، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبين الدوليين.

يُذكر أن أشرف بن شرقي، يُعد أحد أبرز لاعبي الزمالك، في الموسمين الماضيين، حيث ساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية، على رأسها بطولة الدوري الممتاز، التي توج بها النادي الأبي في الموسم المنقضي للمرة الـ13 في تاريخه.