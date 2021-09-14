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فينجادا: إلغاء كأس «صعب» بسبب الرعاة

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فينجادا: إلغاء كأس مصر «صعب» بسبب الرعاة فينجادا: إلغاء كأس «صعب» بسبب الرعاة

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه يوم 21 من الشهر الجارى ستبدأ مباريات كأس ، مشددا على أن اللاعبين مجهدين للغاية بسبب الموسم الماضي.

وقال فينجادا في حواره مع برنامجه «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة «TEN»: «اتحاد الكرة اتخذ قرار هام للغاية بخوض مباراة السوبر المحلي بين الأهلى وطلائع الجيش، والنسخة الماضية من كأس مصر سيتم استكمالها بسبب الرعاة وحقوق البث ويجب أن نجد حل لإنهاء كل هذه المسابقات من الموسم الماضي ولا يجب إلغاء أي مسابقة على الإطلاق».

وأضاف: «من المهم للغاية أن يتابع كيروش اللاعبين خلال مباريات كأس مصر ولكن لن تكون له فرصة لمشاهدة جميع اللاعبين، ولكن في الدوري سيتاح له هذا الأمر».

المصرى اليوم

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