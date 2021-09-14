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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي .. مفاجأة المتصدر وظهور نجم لاتسيو

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي .. مفاجأة المتصدر وظهور نجم لاتسيو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي .. مفاجأة المتصدر وظهور نجم لاتسيو

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تصدر تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف وذلك بعد مرور 3 جولات من المنافسة المحلية الشهيرة.

وقدم جواو بيدرو مستويات رائعة خلال المباريات القادمة وتمكن من تسجيل 3 أهداف جعلت يتواجد في وصافة الترتيب متساويًا مع جوردان فيرتو لاعب روما ودوشان فلاهوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا.

ويظهر مهاجم ميلان الجديد أوليفيه جيرو في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل هدفين ليحتل المرتبة الخامسة بنفس رصيد 9 لاعبين يأتي في مقدمتهم جيرارد دولوفيو مهاجم أودينيزي وخواكين كوريا نجم إنتر ميلان بالإضافة إلى محمد سليم فارس لاعب جنوى.

وأصبح جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الثالثة من الكالتشو كالتالي:

إيموبيلي 4
بيدرو 3
فيرتو 3
فلاهوفيتش 3
جيرو 2
دولوفيو 2
كوريا 2
سليم 2
بيلجيرني 2
سيلفيستيري 2

المصرى اليوم

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