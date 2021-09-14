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القنصلية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

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القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية القنصلية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

اعلنت القنصلية في هيوستن - ولاية تكساس - الامريكية ، بانها ستكون مغلقة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية .
وقالت القنصلية ، " بناء على التحذيرات الصادرة من الارصاد الجوية فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بانها ستكون مغلقة غداً الثلاثاء نظراً لسوء الاحوال الجوية " .
وحذرت مراكز الاصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء ، وطالب المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة اخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ .
يشار الى ان عدد كبير من السعوديين والخليجيين يتواجدون في ولاية تكساس لغرض الدراسة والعلاج .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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