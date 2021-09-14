القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

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اعلنت القنصلية السعودية في هيوستن - ولاية تكساس - الامريكية ، بانها ستكون مغلقة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية .

وقالت القنصلية ، " بناء على التحذيرات الصادرة من الارصاد الجوية فان القنصلية العامة بهيوستن تنوه بانها ستكون مغلقة غداً الثلاثاء نظراً لسوء الاحوال الجوية " .

وحذرت مراكز الاصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء ، وطالب المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة اخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ .

يشار الى ان عدد كبير من السعوديين والخليجيين يتواجدون في ولاية تكساس لغرض الدراسة والعلاج .