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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدي على آخر بمقبض سلاح أبيض.

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدى على شخص بمقبض سلاح أبيض بدمياط.. أمكن تحديد الأشخاص مرتكبى الواقعة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، حيث قاموا بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين ما به من إصابات بسبب خلافات الجيرة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».