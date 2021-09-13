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قال القائم بأعمال سفير أوزبكستان في القاهرة المستشار لطف الدين خوجايوف، إن العلاقات المصرية – الأوزبكية شهدت طفرة نوعية في السنوات الأخيرة وتسير بخطى ثابتة في إطار من التفاهم التام بين القيادتين، فهناك ثقة تامة في تطور العلاقات الثنائية والمصالح المتبادلة بين البلدين، جاء ذلك خلال ندوة بمناسبة بمرور 30 سنة على تأسيس البلاد.

وأدار الندوة الدكتور مجدى زعبل، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الأوزبكية، بحضور محمد طلعت رئيس مركز الحوار للدراسات. وقال خوجايوف، إن أوزبكستان متعددة القوميات قامت بتلخيص جوهر استراتيجية العمل، لبناء الدولة الحديثة من أجل إرساء أسس النهضة الثالثة، مضيفاً أنه يتم تحسين مفهوم السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، عن طريق تعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى والعديد من دول العالم، بروح من الصداقة وحسن الجوار والشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة.

من جانبه قال شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية، إن الجذور التاريخية المشتركة بين الثقافتين المصرية والأوزبكية تحتم مد جسور التواصل بين الشعبين مقدماً بعض الاقتراحات مثل مشاركة أوزبكستان كضيف شرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وايضاً مشاركة سفارة أوزبكستان في مبادرة «سلسلة علاقات ثقافية» التي تُنظم بالمجلس الأعلى للثقافة، وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون مع هيئة قصور الثقافة المصرية لتقديم الثقافة والفنون الأوزبكية المتميزة في كافة المحافظات المصرية.