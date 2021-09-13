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وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة الفترة المقبلة.. و«اللي متهرب هنجيبه»

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وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة الفترة المقبلة.. و«اللي متهرب هنجيبه» وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة الفترة المقبلة.. و«اللي متهرب هنجيبه»

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جدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأكيده أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «لكن اللى ما دفعش هيدفع، واللى متهرب هنجيبه».

وقال معيط، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الإثنين بعنوان الأداء المالى بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات، إن نظام الفاتورة الإلكترونية والرقمنة ضبط 1700حالة تهرب، مشيرًا إلى أن «هناك منظومة جديدة تم توقيع عقودها وهى نظام الإيصال الالكتروني وسيتم تطبيقها خلال 6 شهور لضبط مبيعات المحال التجارية وسيتم تطبيقها إلكترونيا لضبط التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمى الذي يستحوذ على 60% من الاقتصاد».

وأكد الوزير أن «ضريبة المبيعات -القيمة المضافة- لابد من سدادها للدولة، وسيتم ضبط التعاملات التجارية في السوق بالفاتورة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضبط المعاملات الجمركية والضرييبة بنظام الذكاء الاصطناعي، ولن نلجأ وقتها إلى التقديرات الجزافية».

المصرى اليوم

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