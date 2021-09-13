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اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماع لها برئاسة عون

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الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماع لها برئاسة عون اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماع لها برئاسة عون

جي بي سي نيوز :- بدأت اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس، ميشال عون.

وكان ميشال عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه "يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

 

المصدر: RT

 

 

جي بي سي نيوز

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