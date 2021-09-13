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الاردن يمنع عبور المصريين الحاصلين على التأشيرة الاولى للسعودية لهذه الاسباب

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الاردن يمنع عبور المصريين الحاصلين على التأشيرة الاولى للسعودية لهذه الاسباب الاردن يمنع عبور المصريين الحاصلين على التأشيرة الاولى للسعودية لهذه الاسباب

جي بي سي نيوز :- قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة السياحة والآثار الأردنية أصدرت بيانا قررت فيه عدم السماح بالدخول لأراضيها لكل من يحمل تأشيرة وعقد عمل جديد لأول مرة من المصريين المتجهين للمملكة العربية ابتداءً من 15 سبتمبر 2021.

أسباب قرار الأردن وقف التأشيرات السياحية وعقود العمل لأول مرة
وأوضح أن الوزارة أرجعت قرارها إلى «عدم جاهزية محطة الركاب، وعدم التزام المكاتب السياحية بالتعليمات، وعدم الالتزام بالبرامج وعدم إلتزام مناديب المكاتب بالمتابعة، وعدم ترتيب لمبيت القادمين وترك السواح القادمين بالشوارع، وعدم متابعة مناديب المكاتب المكاتب السياحية لمغادرة القادمين من المعابر البحرية والجوية، وعدم الالتزام بمدة الحجر وتاريخ المغادرة».

وأضاف: «وقررت الوزارة أنه اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة، وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال، والاستمرار بدخول الأراضي الأردنية للمجموعة المقدمة من المكاتب السياحية».

وأضاف: «واشترطت ذلك بأن يقوم المكتب بتقديم المانيفيست بأسماء المجموعة معززاً بحجز الإقامة قبل 48 ساعة من موعد الوصول، والسماح باستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل، ومنع كافة المكاتب التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج احترازياً لحين تصويب الأوضاع».

استمرار استقبال الأردن للمصريين الحاصلين على الإقامة بالسعودية
وذكر «حنفي» أن وزارة السياحة والآثار الأردنية أصدرت بيانا سابقا حددت فيه تاريخ 13 سبتمبر 2021 لوقف سياحة العبور عبر أراضيها وسرعان ماتم التعديل من قبل السلطات الأردنية إلى تاريخ 15 سبتمبر 2021.

وأضاف: «لذا وجب التوضيح أنه يستمر استقبال الأردن للمصريين الحالصين على إقامة بالسعودية فقط، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل دخول المملكة العربية السعودية يتخللهم مسحتين PCR قبل دخول الأردن وعند المغادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للوقاية من ».

 المصدر : الوطن المصرية

جي بي سي نيوز

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