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ميقاتي: يجب التركيز على استعادة العلاقات مع كل الدول وخصوصا العربية

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ميقاتي: يجب التركيز على استعادة العلاقات مع كل الدول وخصوصا العربية ميقاتي: يجب التركيز على استعادة العلاقات مع كل الدول وخصوصا العربية

جى بي سي نيوز :- اعتبر رئيس اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه "يتعين عليه اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية".

وفي تصريحات لصحيفة "المدن"، قال نجيب ميقاتي: "أنا، منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل الحكومة، أبلغت الجميع بأنني لا يمكن أن أمنح الثلث المعطل لأي فريق ولأي طرف..صحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة للحصول عليه، لكنني نجحت في تجاوزها، بالتركيز على آلية عمل مجلس الوزراء، والبرنامج الذي لا بد من وضعه، والعمل بناء عليه، لتحقيق الإصلاحات والحصول على المساعدات الدولية".

وأكمل ميقاتي: "انطلاقا من التنسيق والانسجام بيني وبين الوزراء، فإن معادلة الثلث المعطل تسقط بشكل كامل، وأستطيع أن أقول إن لدي في هذه الحكومة أكثر من ثلثي وزرائها، انطلاقا من دوافع العمل والتنسيق"، مؤكدا أن "الآن، ليس وقت الاحتساب السياسي بالنقاط أو بالحصص، انما وقت إطلاق ورشة عمل للنهوض بلبنان من أزماته المتوالية، والحد من الانهيار، والإسراع في العمل على إنجاز ملفات أساسية تتعلق بأزمة الكهرباء وإيجاد الحلول السريعة لها، بالإضافة إلى ملف المحروقات وتوفيرها، لتسهيل انطلاق العام الدراسي".

ولتحقيق الإنجازات المطلوبة، رأى ميقاتي أن "هذا يجب أن يبدأ من اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية، وأن هذا ما يجب التركيز عليه في البيان الوزاري، وفي المنهجية السياسية التي ستتبعها الحكومة".

المصدر: "المدن"

جي بي سي نيوز

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