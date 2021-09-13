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رواد 2030 يشارك في فعالية start up land.. توافد المئات لتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي

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رواد 2030 يشارك في فعالية start up land.. توافد المئات لتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي رواد 2030 يشارك في فعالية start up land.. توافد المئات لتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي

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شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية start up land “أرض الشركات الناشئة«، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»هيئة الإميديست«بالحرم اليوناني»الجريك كامبس«بمشاركة طلبة مبادرة التعليم العالي بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل والأشخاص الذين لديهم أفكارريادية.

وحسب بيان للوزارة اليوم- الإثنين- جاءت مشاركة المشروع من خلال تخصيص جناح للرد على استفسارات الشباب التي تتعلق بالمنح التي يقدمها المشروع، وقد شهد الجناح اقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بين الشباب للاستفادة من الخدمات والبرامج المختلفة التي يقدمها المشروع.

واشاد الشباب المشاركين في الفعالية بحملة «المليون ريادي» لدعمها للمشاريع الناشئة كما أنها تعطيهم فرصة لإثبات ذاتهم في سوق العمل، وتتيح لهم الدخول في برامج تمويل تتماشي مع المشاريع الخاصة بهم، وذلك في إطار ترويج فكرريادة الأعمال بين الشباب.

كما قام المئات من الشباب بتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي لتلقي البرامج والدورات التدريبية التي توفرها المنصة.

يشار إلى أن حملة المليون ريادي لا تشترط توافر مؤهل أو سن معين، كما أنها تمنح فرصة للجميع للتسجيل فيها والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة على منصة الحملة في مراحلها الثلاثة، بالإضافة إلى التعرف على كيفية وضع فكرة مبدئية لأى مشروع.

المصرى اليوم

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