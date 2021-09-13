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قرداحي: لا نريد الذهاب الى الجحيم ومن يريد ذلك فليذهب وحده

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قرداحي: لا نريد الذهاب الى الجحيم ومن يريد ذلك فليذهب وحده قرداحي: لا نريد الذهاب الى الجحيم ومن يريد ذلك فليذهب وحده

جي بي سي نيوز :- عاد ظهر اليوم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الى بيروت، قادما من الامارات العربية المتحدة.

وتوجه قرداحي بكلمة الى "بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضين وحللوا تشكيل والمحاصصة"، وقال: "فلسيمحوا لنا وليهدأوا قليلا"، متمنيا على وسائل الإعلام "عدم استضافتهم لان الحكومة حديثة الولادة".

وتابع: "كما قال دولة الرئيس ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطراريا، وعلينا جميعا التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل الى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا الى الجحيم، لاننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده".

وكالات لبنانية 

جي بي سي نيوز

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