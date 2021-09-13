الاحصاء : 10.9 % زيادة في صناعة الادوية خلال عام

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة قيمة انتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية الي 6.3 مليار جــنيـه عـــام 2018/2019 مقــابل 5.4 مليار جنيــه عــام 2017/2018 بإرتفاع نسبته 17.3%.

كما بلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جـنيـه عام 2018/2019 مقــابل 355.1 مليون جنيــه عام 2017/2018 بارتفاع نسبته 16.0%.

واشار جهاز الاحصاء الي زيادة قيمة الانتاج فى صنــاعــة منتجات التبغ الي 54 مليــــار جنيـــه عــام 2018/2019 مقـــابـل 48.5 مليـــار جـنيـه عـــام 2017/2018 بارتفاع نسبته 11.3%.

كما بلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.9 مليــــار جنيـــه عــام 2018/2019 مقـــابـل 4.4 مليـــار جـنيـه عـــام 2017/2018 بارتفاع نسبته 10.9%.

حيث يساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3 % ، يليه الفلزات القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 16.9% ، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0 % من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).