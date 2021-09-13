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1.8 % زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية

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1.8 % زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 1.8 % زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية

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أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً للمملكة ارتفاعاً قدره 0.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضاً قدره 0.5% في كل منهما.

المصرى اليوم

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