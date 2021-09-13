البترول : توسعات غير مسبوقة بميناء الحمراء استقبال 82 مليون خام سنويا

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الموانئ البترولية التخصصية جزء من استراتيجية الوزارة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرا إلي أن ميناء الحمراء البترولي سيشهد توسعات غير مسبوقة لم يشهدها الميناء منذ إنشائه من أجل زيادة طاقته الاستيعابية.

وأضاف الملا خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتى بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المسؤولة عن إدارة الميناء وبدر للبترول، أنه جار حالياً الإعداد لإقامة التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية لميناء الحمراء البترولي والتي تخدم منظومة المركز الإقليمي لتداول وتخزين وتجارة البترول في مصر إضافة إلي إسهامها في خطط التنمية الجارية للدولة بمنطقة العلمين.

وأكد الملا الاستمرار في رفع كفاءة منظومة السلامة بالميناء والاستعانة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة تكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع تأهيل وتدريب العاملين بالميناء بشكل مكثف فى مجالات السلامة لتحقيق أعلى فاعلية فى هذه المنظومة الحيوية.

وخلال الجمعية العامة لشركة يبكو استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة أهم المشروعات الحالية ونتائج الاعمال، مشيرًا الى أن التوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء علي مساحة ١٢٠ فدانا و ستشمل انشاء مستودعي تخزين جديدين رقم ٩ و ١٠ بالميناء اضافة الى التسهيلات الخاصة بالمستودعين، وجارى حاليًا اعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة المقاول العام شركة بتروجت.

واضاف ان الميناء نجح في استقبال وتداول ٨٢ مليون برميل زيت خام على مدار العام بمتوسط ٢٢٥ ألف برميل يوميًا. ولفت الى أنه تم مؤخراً تشغيل مستودع جديد وهو المستودع رقم ٧ بالميناء فى مارس الماضى ليسهم في زيادة سعة التخزين بالميناء بنسبة ٤٠٪ لتصل الي ١٣ر٢ مليون برميل، وجار حاليًا انجاز اعمال المستودع رقم ٨ حيث يعد هذين المستودعين البالغ تكلفتهما الاستثمارية ٦٤ مليون دولار كمحور رئيسي فى تطوير قدرات الميناء. وفي اطار استكمال أعمال التطوير فقد بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التحكم الآلى بمنطقة الميناء بواسطة شركة انبي والتي تعد احدث منظومة للتحكم وادارة التشغيل بموانئ التداول وتمثل نقلة نوعية متطورة فى ادارة وتشغيل ميناء الحمراء بأعلي كفاءة وكذلك تحقيق اعلى مستويات الامان فى التشغيل ، وجاري تعزيز منظومة مكافحة الحريق بانشاء محطة مكافحة برية احتياطية واضافة نظم احتياطية حديثة للإطفاء لحماية المستودعات الي جانب تحديث امكانيات مكافحة التلوث البحري انطلاقا من كون الميناء مركزا لمكافحة هذا النوع من التلوث علي ساحل البحر المتوسط.

وعلى جانب آخر استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج اعمال حقل بترول بدر -1 بالصحراء الغربية والذى تشرف ويبكو علي تشغيله، حيث وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى وبما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز، مشددًا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج للحفاظ على سلامة العاملين.

وقد بلغ إجمالى إنتاج حقل بدر -1 خلال العام 2020/2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر ٦ آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلي نحو ٢٥ر١٧ مليون برميل، وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الانتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم أيضا عددا من شركات الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية فى إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.