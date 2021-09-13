أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
محمد عز يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أميركا تدعو حكومة لبنان إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المنهك

Print
أميركا تدعو حكومة لبنان إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المنهك أميركا تدعو حكومة لبنان إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المنهك

جي بي سي نيوز : - رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهرا، داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

بريطانيا تطالب ميقاتي بتحرك ملموس
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر، الجمعة، إن بريطانيا تدعم الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رجل الأعمال السني ميقاتي، لكن لابد من رؤية تحرك ملموس.

وأضاف راب: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة لا بد أن يتبعه تطبيق إصلاحات عاجلة، والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق في التفجير المأساوي في مرفأ بيروت، وإجراء انتخابات في وقت مناسب العام القادم".

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

وقال ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي: نحن بحاجة للعالم العربي.. وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة".

العربية

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية