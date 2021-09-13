14 جامعة في الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين

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تُستكمل الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية «برنامج إعداد القادة التخصصى» بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك في اللجان الرياضية، وبمشاركة 150 طالب من اللجان الرياضية بالجامعات المصرية من 14 جامعة مصرية، القطاع الأول للجامعات (قطاع الصعيد) وتتضمن جامعة الوادي- جامعة الوادي الجديد- جامعة سوهاج- جامعة أسيوط- جامعة بني سويف- جامعة الفيوم- جامعة المنيا- جامعة دراية، والقطاع الثالث للجامعات (قطاع القناة) وتتضمن جامعة بنها- جامعة الزقازيق- جامعة الجلالة- جامعة قناة السويس- جامعة بورسعيد- جامعة حورس.

وتأتى هذه الدورة الصيفية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة.

حيث شهد معهد إعداد القادة اليوم بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرنامج اعداد القادة التخصصى وذلك بحضور دكتور عمر رفعت الطحان مدرس مساعد بكلية تربية رياضية الهرم وقائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات،

ورحب الدكتور كريم همام بالفوج الثاني لبرنامج إعداد القادة التخصصى، وخلال كلمته الافتتاحية أكد على ضرورة الاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتنمية مداركهم ومعرفتهم وخبراتهم ورفع مهاراتهم القيادية على أيدى متخصصين لتحقيق التنمية المنشودة للبلاد والعمل على التقدم والتطور في شتى المجالات، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، مؤكدا سيادته على ضرورة التحلى بروح التعاون، والالتزام بالضوابط، وعدم التعصب حيث ان الرياضة هي الاخلاق.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن الفوج الثاني يضم القطاع الأول، والقطاع الثالث، مشيرا أن الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد العليا المصرية تشمل العديد من المسابقات لبث روح التنافس بين الجامعات وتتمثل في مسابقات في «كرة قدم خماسي نجيل صناعي- كرة طائرة شاطئية ملعب رملي ) كما تتضمن العديد من الأنشطة الترويحية والأنشطة التعليمية والأنشطة الحرة والأنشطة الثقافية بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، وذلك لإعداد وإخراج كوادر شبابية جديدة تكون بمثابة قوة شبابية يعتمد عليها في رفع مستوى وشأن البلاد.

هذا وقد قام دكتور عمر رفعت الطحان مدرس مساعد بكلية تربية رياضية الهرم وقائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات بعرض نبذة عن المركز الدولي لعوم وفنون الرياضة حيث انه يقوم بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في قطاع صناعة الرياضة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي، ومجتمع الرياضة الجامعية، إلى جانب إعداد وصقل وتنمية المتطوعين والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر، حيث تتمثل برامج المركز في أنه «مركز تعليمي، مركز الأنشطة، تقديم الاستشارات والبحوث للهيئات الرياضية، مجلة الجامعات المصرية، المبادرات والمؤتمرات».

ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية العديد من المحاضرات لصقل خبرات المشاركين بها ومنها محاضرة «القيادة الايجابية _ القيم الأخلاقية والرياضية _ تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية _ المهنية الإعلامية بالمجال الرياضى _ الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية» بالاضافة إلى زراعة كل جامعة من هذا الفوج شجرة على أرض معهد إعداد القادة تحت إشراف القائد طارق اسماعيل، وتستمر الدورة الصيفية إلى يوم الاربعاء الموافق ١٥ سبتمبر 2021 بمقر معهد إعداد القادة.