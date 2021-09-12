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وزيرة الصحة تكشف شروط ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%

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وزيرة الصحة تكشف شروط ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100% وزيرة الصحة تكشف شروط ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%

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قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 4 أنواع من مرض ضمور العضلات، متابعة: هناك نوعين من العلاج، أحدهما يعمل على استبدال الجين المعطل المتسبب في الإصابة بالضمور العضلي.

واستطردت «زايد» خلال حوارها ببرنامج «كلمة اخيرة» المذاع على قناة «أون إي»، :«العلاج بـ استبدال الجين المعطل هو الأغلي، متابعة: يمكن علاج الضمور العضلي من خلال علاج أخر يعمل تعديل الجين وتغيير خصائصه». وأضافت أن وزارة الصحة تتيح للأطفال العلاج الأغلى الذي يعمل على استبدال الجين المصاب، وذلك لضمان استجابه الأطفال للعلاج.

وفيما يخص ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%، شددت على أهمية عامل السن، قائلايجب أن يكون السن اقل من عامين، بالإضافة إلى عدم حصول الطفل على مضادات حيوية قبل تلقي العلاج بـ مدة لا تقل عن أسبوعين.

وأشارت إلى أن جميع الفحوصات الجينية لمرضى الضمور العضلي سوف تكون في ، موضحًا أنه تم إنشاء 25 مركزًا على مستوى الجمهورية لفحص حالات المرضى. وأوضحت أن عيادات الضمور العضلي استقبلت 3635 حالة منهم 153 حالة ضمور، لافتًا إلى أن هناك 109 حالات فوق سن السنتين وسيتم تقديم العلاج لهم مدى الحياة.

وأشارت إلى أنه تم القيام باتفاقية مع شركة نوفارتس للكشف المبكر عن مرض الضمور الجيني، مؤكدة أن هذا علاج هذا المرض متوفر في مصر ومستدام. وأوضحت وزيرة الصحة «أصبح علاج الضمور العضلي متوفر من مرحلة الكشف المبكر حتى قبل وبعد سن سنتين».

المصرى اليوم

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