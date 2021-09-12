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مرموش: نسحتق التعادل وسعيد بالتسجيل في اللقاء الأول

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مرموش: نسحتق التعادل وسعيد بالتسجيل في اللقاء الأول مرموش: نسحتق التعادل وسعيد بالتسجيل في اللقاء الأول

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أكد عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، أن مواجهة فريقه ضد آينترخت فرانكفورت، اليوم الأحد، كانت بمثابة تحدِ كبير أظهر خلاله قدراته الفنية.

وأوضح مرموش، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي شتوتجارت، أن فريقه استحق الحصول على نقطة التعادل أمام فرانكفورت، بناءً على الأداء الذي ظهر به فريقه طوال المباراة.

وقال عمر مرموش: «سعيد للغاية بالهدف الذي سجلته وبأداء الفريق ككل والشخصية التي أظهرناها، ما قدمناه دليلًا على أننا كنا نستحق النقطة التي حصلنا عليها».

واختتم «المباراة كانت بالنسبة لي تحدِ كبير من أجل إظهار إمكانياتي وما يمكنني أقدمه».

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدفًا قاتلًا لشتوتجارت في شباك فرانكفورت، ليخطف نقطة التعادل لفريقه في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وانضم المحترف المصري، إلى صفوف شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قضى فترة مدتها ستة أشهر في سانت باولي خلال الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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