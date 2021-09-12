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فرمان كارتيرون بشأن رحيل زيزو

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فرمان كارتيرون بشأن رحيل زيزو فرمان كارتيرون بشأن رحيل زيزو

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رحيل لاعب الوسط محمود عبدالعزيز «زيزو»، إلى نادى فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون طلب تأجيل ملف رحيل «زيزو»، لعدم التعاقد مع لاعبين جدد في خط الوسط، حيث اشترط ضرورة التعاقد مع لاعبين جدد ليوافق على رحيل اللاعب، لذا قرر بقائه حتى اشعار أخر.

ويعد نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط نادي بيراميدز، على رأس اللاعبين الذين طلب كارتيرون، التعاقد معهم، لتدعيم خط وسط الفريق، في الميركاتو الصيفي، ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.

يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الآن، بالتعاقد مع كل عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع أسوان، لمدة 4 سنوات مقبلة.

المصرى اليوم

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