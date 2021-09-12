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قال أمير هشام مقدم برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي أن هدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك خلال نهائي القرن الذي انتهى بهدفين مقابل هدف، سيظل محتفظًا بقيمته دون تشبيه أو تأثير لغيره.

وأضاف هشام «دائمًا ما أرى بندق يكتب القاضية ممكن سواء في كرة القدم أو السباحة أو البينج بونج أو تنس أرضي أو طاولة، جعلته يهتم بالألعاب الأخرى، وذلك ما لم يحدث من قبل، ليدل على أهمية هدف قفشة ومدى المعاناة التي مر بها الزملكاوية».

يذكر أن الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، دائمًا ما يستخدم مصطلح «القاضية ممكن» للتعليق على الأحداث الرياضية والتفاعل مع متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأطلق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي وصف «القاضية ممكن» أثناء وصفه لهدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك خلال نهائي دوري أبطال افريقيا في النسخة قبل الاخيرة.