انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع بمركز التنمية المحلية بسقارة

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تابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وقال بيان صحفي، الاحد، إن الدورات تتضمن 4 دورات هي: تأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات في مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير للعاملين في إدارات المتابعة والرصد الميدانى والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون القانونية والشئون المالية، لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالأدارات الهندسية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف بالمحافظات، ويستفيد من دورات الأسبوع الحالى 140 متدربا من جميع المحافظات.