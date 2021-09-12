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فرج عامر يكشف تفاصيل نجاته من حادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل

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فرج عامر يكشف تفاصيل نجاته من حادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل فرج عامر يكشف تفاصيل نجاته من حادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل

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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل تعرضه لحادث سير اليوم الأحد، موضحا أنه لم يتعرض لأي إصابات حيث خرج منه سالما، رغم تضرر السيارة.

وقال محمد فرج عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تعرضت لحادث تصادم بسيارة نقل ثقيل تقل بضائع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

وطمأن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة محبيه قائلًا: «الحمد لله أنا بخير وربنا ستر والحادثة جرت ثقيل صدمتني من الجنب، وبعدها تحرك السائق» موضحا أن السيارة التي صدمته كانت تعمل على نقل البضائع من بعض المصانع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأوضح محمد فرج عامر أنه عند مواجهة السائق من قبل الشرطة قال إنه أول مرة يمارس السواقة، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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