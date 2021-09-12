قتلا شقيقتهما عمدًا.. السجن 10 سنوات لأخوين فى القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها فى محافظة القليوبية بالسجن المشدد 10سنوات لشقيقان لاتهامهما بقتل شقيقتهما عمدًا مع الزامهما بالمصاريف الجنائية. وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال ناجى و نصر هلال نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات .

تعود وقائع القضية إلي تلقي مأمور مركز طوخ فى محافظة القليوبية بلاغًا بمقتل «ش .س» وتوصلت التحريات ان وراء الواقعة شقيقاها، واللذان يعملان كوافير حريمي وتم ضبطما، وعرضهما علي النيابة العامة، والتي احالتهما إلي محكمة الجنايات .



ووجهت النيابة العامة إلي المتهمين تهمة شقيقتهما مع سبق الاصرار والترصد، وأنهما بيتا النية وعقدا العزم علي قتل المجني عليها بسبب خلافات مع أحد المتهمين وأعدا سلاح ناري «طبنجة» " لقتلها وتمكن من ذلك بمساعدة المتهم الآخر، فآصدرت المحكمة قرارها السابق.