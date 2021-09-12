ألسن عين شمس تستقبل حملة الطب الوقائي لتطعيم الطلاب ضد كورونا

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استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحملة الطبية الموسعة التي أطلقتها إدارة الجامعة برئاسة د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.سلوى رشاد عميد الكلية، في أولى خطوات مواجهة الموجة الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد covid19، ومتحوراته، لتنفيذ خطة استباقية لمواجهة تداعيات الفيروس خلال فعاليات العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأصدر المتينى، قرارًا بتوفير كافة الامكانات لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير اللقاحات لكافة طلاب الجامعة، قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقام بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة د. سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة، لتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، وإنتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسيبها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.

وأكدت عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية قامت بالتنسيق مع وحدة مكافحة العدوى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لاستقبال الفريق الطبي وتقسيم طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بالكلية في كشوف على مدار عدة أيام لتطعيمهم بالكلية وفق الإجراءات الإحترازية المكثفة، على أن يتم تطعيم الطلاب المستجدين مع مرحلة الكشف الطبي الدورى أثناء تقديمهم أوراقهم لتجنب التجمعات الكبيرة.

وكانت د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في استقبال الفريق الطبي صباح اليوم، واطمآنت على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع إدارات الكلية المختلفة من الدفاع المدنى والأمن الإداري، بالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية، لضمان جودة تنظيم دخول وخروج الطلاب من قاعة التطعيمات.

وأوضحت أن اليوم تم تطعيم طلاب قسمى اللغة الانجليزية والفرنسية وبلغ عددهم نحو ١٧٣ طالب وطالبة، على أن يتم تطبيق قواعد التطعيم على باقي الطلاب تباعًا خلال الأيام القادمة قبل بداية العام الدراسي.