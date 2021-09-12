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عودة النقاز للزمالك تُثير استياء حازم إمام

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عودة النقاز للزمالك تُثير استياء حازم إمام عودة النقاز للزمالك تُثير استياء حازم إمام

يعيش حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، حالة من الغضب والقلق الشديد، بعد اقتراب النادي الأبيض من التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن حازم إمام تحدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شعوره بالقلق من موقفه مع الفريق، وذلك بعد اقتراب حسم التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، بجانب وجود حمزة المثلوثي في نفس مركزه، مما جعله يصاب بحالة من الإحباط حوله موقفه من المشاركة خلال الموسم المقبل.

وكان مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب، تواصلوا لاتفاق مع حمدي النقاز، بشأن عو\ته للفريق، خلال الفترة الجاريو، مقابل تنازله عن 50% من مستحقاته القديمة لدى النادي والمقدرة بمليون و300 ألف دولار.

يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الآن، بالتعاقد مع كل عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع أسوان، لمدة 4 سنوات مقبلة.

المصرى اليوم

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