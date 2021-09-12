«هاتريك» بنزيما يقود ريال مدريد لهزيمة سيلتا فيجو

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تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على منافسه سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

تقدم سيلتا فيجو في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب سانتي مينا فيما تعادل كريم بنزيما في الدقيقة 24 وعاد الضيوف للتقدم مجددًا في الدقيقة فرانكو سيرفي في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل بنزيما في الدقيقة 46، وسجل فينيسيوس الهدف الثالث وأضاف زميله كاما فينجا الهدف الرابع، واختتم الفرنسي بنزيما الخماسية من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.