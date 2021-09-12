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إيهاب جلال يقود أول مران مع بيراميدز

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إيهاب جلال يقود أول مران مع بيراميدز إيهاب جلال يقود أول مران مع بيراميدز

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم الأحد، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس ، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره نادي سموحة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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