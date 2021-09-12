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الدوري الأقوى خططيًا .. الشعباني يُكمل مثلث الأفضل قاريًا في

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الدوري الأقوى خططيًا .. الشعباني يُكمل مثلث الأفضل قاريًا في مصر الدوري الأقوى خططيًا .. الشعباني يُكمل مثلث الأفضل قاريًا في

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أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعيين التونسي معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للمستقيل على ماهر الذي فضل ترك مقعده قبل أسبوع.

ويعد الشعباني من أبرز مدربي القارة السمراء خلال العقد الأخير حيث سبق له تقديم فترة ذهبية مع فريق الترجي تمكن خلالها من تحقيق عدة إنجازات يأتي في مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين إلى جانب الدوري التونسي والسوبر المحلي.

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وتشهد الفترة الحالة قيام الأندية المصرية بإجراء تعاقدات قوية على مستوى الأجهزة الفنية وهو ما يُبشر بموسم متميز فنيًا وخططيًا في البطولات المحلية.

وفيما يلي يستعرض المصري اليوم إنجازات عدد من المدربين المتوقع ظهورهم بقوة خلال الموسم المقبل.

موسيماني

يعد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي واحد من أفضل مدربي القارة السمراء وسبق له تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات كان أولها مع صن دوانز إلى جانب بطولات محلية وقارية أخرى.

ويسعى المدرب الجنوب أفريقي إلى استغلال الأخطاء التي ظهرت في بطولة الدوري والصفقات الجديدة للحفاظ على الأميرة الأفريقية واستعادة لقب الدوري المصري الممتاز.

باتريس كارتيرون

يتواجد باتريس كارتيرون ضمن الثلاثي الذي سبق له التتويج بلقب دوري ابطال أفريقيا إلى جانب موسيماني والشعباني.

ويتمتع الفرنسي بخبرات كبيرة بعد رحلته الأفريقية المميزة مع مازيمبي الكونغولي إلى جانب ولايته مع وادي دجلة وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي ثم تحقيق إنجازات كبيرة مع خلال ولايتين.

ويدخل الجهاز الفني للزمالك منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق اللقب المحلي الأخير.

طلعت يوسف

يحاول الإسماعيلي العودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية بجهاز فني جديد يقوده طلعت يوسف وبتواجد كابتن الفريق السابق محمد حمص.

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ويمتلك صاحب الـ66 عاما سجلًا تدريبيًا مميزًا حيث سبق له التواجد في المربع الذهبي للدوري المصري رفقة فريق الشرطة كما حقق لقب الدوري الليبي رفقة أهلي طرابلس وقدم مستويات رائعة في البطولات القارية.

إيهاب جلال

يعد إيهاب جلال أحد أبرز الأسماء التدريبية في الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة وكان قريب للغاية من تولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وسيخوض جلال منافسات الموسم الجديد رفقة بيراميدز الذي يضم عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، في محاولة لتكرار إنجازه الأهم والذي حققه مع المقاصة بالحصول على وصافة الدوري الممتاز والمشاركة في البطولات الأفريقية.

المصرى اليوم

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