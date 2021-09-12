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التنمية المحلية تتابع تطوير مجمع مواقف قنا بـ 25 مليون جنيه

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التنمية المحلية تتابع تطوير مجمع مواقف قنا بـ 25 مليون جنيه التنمية المحلية تتابع تطوير مجمع مواقف قنا بـ 25 مليون جنيه

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تابعت وزارة التنمية المحلية، تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة بتكلفة اجمالية تقدر بحولي 25 مليون جنيه، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد .

وقال بيان صحفي، الأحد، إن المشروع الممول من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، يقع على مساحة 28000 متر وهو عبارة عن اربع مواقف ( موقف نجع حمادى ومساحته 7500 م – موقف دشنا ومساحته 5000 م – موقف الاتوبيس مساحته 5000 م – موقف البحر الاحمر ومساحته 10500 م).

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن أعمال التطوير تشمل: إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد- احلال تندات ومظلات السيارات – تركيب كاميرات مراقبة- وحدة خدمات للسيارات «غسيل وتشحيم – كاوتش»- تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه- تجديد واحلال دورات المياه- رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين- تجديد الصرف الصحي- انشاء صيدلية.

المصرى اليوم

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