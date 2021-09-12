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«التعليم العالي»: تطعيم الطلاب شرط أساسي للتواجد داخل الحرم الجامعي

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«التعليم العالي»: تطعيم الطلاب شرط أساسي للتواجد داخل الحرم الجامعي «التعليم العالي»: تطعيم الطلاب شرط أساسي للتواجد داخل الحرم الجامعي

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة عازمة على ضرورة التطعيم ضد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كل الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، الأحد: «فيما عدا الطلبة المستجدين في الجامعات هذا العام سيتم تطعيمهم مع بداية الدراسة في المستشفيات الجامعية»، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي شدد على رؤساء الجامعات ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتباره شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال عبدالغفار: «كمجتمع جامعي نتحدث عن جامعات مثل القاهرة وعين شمس وأسيوط ومدن جامعية وهي ذات كثافة طلابية عالية، بالإضافة لزحام المدرجات في الكليات النظرية وكذا الكليات العملية التي يتطلب فيها الحضور لتقليل الدروس العملية»، كاشفًا أن كل كلية في كل جامعة ستقوم بتوفير كروت تطعيم لكل طالب أو عضو عيئة تدريس أو معاون أو إداريين يفيد بتلقيه اللقاح.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي اكتسبت خبرات مهمة خلال العامين الماضيين سواء على صعيد التعاطي مع أزمة جائحة كورونا أو من خلال التعامل مع تكنولوجيا التعليم، حيث أن هناك 3 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد وقرابة 136 ألف عضو عامل كأعضاء هيئة تدريس أو هيئة معاونة بخلاف الجهاز الإداري في الجامعات، وهذه المنظومة باتت تتميز بمستوى وعي مرتفع.

المصرى اليوم

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