قرار من ملك البحرين يخفف الأحكام على 30 شخصا... الأحكام البديلة

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أدى قرار من ملك البحرين، حمد بن عيسى، إلى تخفيف الأحكام على 30 شخصا وذلك بأحكام بديلة.

وحسب صحيفة البلاد البحرينية، القرار رقم 24 لسنة 2021 الصادر من الملك، بشأن الأحكام البديلة، تم استخدامه بحق 30 شخصا من المحكوم عليهم.

وبناء على القرار يمكن للقاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية الأولى بأخرى أخف منها، طالما لم يكن المحكوم عليه يمثل خطرا على الأمن العام.

واستبدل القاضي عوقبات سالبة للحرية على 30 شخصا بأخرى بديلة تتناسب مع ظروفهم.

واعتبرت إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية البحرينية أن قرار الملك يعتبر خطوة جيدة لتأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل.