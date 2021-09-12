أخبار عاجلة

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض -
اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية -
جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور -
"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان -
أسر ٢٩١٥ شهيد ومصاب مدنى بشمال سيناء يستلمون هدية الرئيس من تعويضات مالية -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة -
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا -
الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

Print
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الطاقة السودانية اليوم الأحد إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام ، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم

مشروع لتوثيق شهادات الوافدين في الجامعات السعودية

مشروع لتوثيق شهادات الوافدين في الجامعات السعودية

السعودية تسجل 68 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 68 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا