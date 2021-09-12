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الرئيس الإيراني يوجه طلبا بشأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

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الرئيس الإيراني يوجه طلبا بشأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الرئيس الإيراني يوجه طلبا بشأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، ضرورة المتابعة السياسية والحقوقية لموضوع اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في الأوساط الحقوقية والدولية.

وأشار رئيسي، لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مؤتمر بغداد، وقال إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الدور الإقليمي للعراق، وهي بصدد أداء دور محوري مع العراق وسائر دول الجوار لإرساء الأمن في المنطقة دون تدخل القوى الأجنبية»، حسب «وكالة أنباء فارس» الإيرانية.

وأكد أن «تواجد القوات الأجنبية خاصة الأمريكية في المنطقة في أي من دولها يخل بالأمن والاستقرار على صعيد المنطقة، ولا يصب في مصلحة دول المنطقة»، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي.

المصرى اليوم

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