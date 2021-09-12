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جنوب أفريقيا تخفف قيود كوفيد مع انحسار موجة الإصابات الثالثة

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جنوب أفريقيا تخفف قيود كوفيد مع انحسار موجة الإصابات الثالثة جنوب أفريقيا تخفف قيود كوفيد مع انحسار موجة الإصابات الثالثة

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قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا في خطاب أذاعه التلفزيون إن بلاده ستخفف قيود كوفيد-19 وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارا من غد الاثنين بعد تراجع الإصابات.

وأضاف الرئيس أن السلطات ستمدد أيضا ساعات بيع المشروبات الكحولية، ما يزيد من تخفيف القيود التي فرضتها في يونيو حزيران لمكافحة الموجة الثالثة من الإصابات الناجمة عن تفشي السلالة دلتا.

وقال رامابوسا «في حين أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، فقد شهدنا انخفاضا مستمرا في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وسجلت السلطات 3961 إصابة جديدة اليوم الأحد، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26500 إصابة يوميا في أوائل يوليو تموز.

وسيبدأ حظر التجول من 11 مساء، أي بعد ساعة من الموعد المقرر حاليا، في حين سيبقى موعد انتهائه عند الرابعة صباحا.

ودعا رامابوسا الناس إلى الإقبال على التطعيم قائلا إن هناك جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى سبعة ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة.

المصرى اليوم

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