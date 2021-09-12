«باب الجحيم».. ثمان حلقات من الغموض

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تدخل شركة الصبّاح إخوان ومنصة شاهد للإنتاج العربي والعالمي من بابه العربض من خلال مسلسل «باب الجحيم» «Hells gate» وهو يعتبر أول إنتاج لبناني عربي من نوعه يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن من توقيع المخرج أمين درة والمؤلف باسم بريش الحائزين على جائزة EMMY Award بمشاركة فريق فني تقني عالمي متمرس في صناعة نخبة من أشهر إنتاجات هوليوود على غرار Dark Tower، وTomb Raider وغيرها، الذي وصل خصيصاً إلى بيروت لتنفيذ العمل.

مسلسل «باب الجحيم» في جزئه الأول مليء بالغموض والتشويق حيث تدور قصته الإفتراضية عام 2052، يتكون الموسم الأول من ثماني حلقات من بطولة آدم بكري، سينتيا صاموئيل، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، حسن فرحات، ريم خوري، غابريل يمين، منير معاصري، هند خضرا، طارق يعقوب بشارة عطالله، يمنى مروان، بيريت القطريب، ايلي ابي نجم وآخرين

وبدأ عرضه على منصة «شاهد VIP» منذ ايام، وهو فكرة ايلي كيروز وفؤاد ارسانيوس كتابة باسم بريش وسعيد سرحان. ويعد العمل من اضخم الاعمال على الصعيد الفني والإنتاجي، حيث تم إنشاء استوديو ضخم خاص بالعمل يمتد على مساحة أكثر من 2000م مع بُنى تحتية وفوقية متكاملة تتناسب مع سير الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل مدينة مستقبلية، إلى جانب سجن عملاق يتمتع بأعلى درجات الحراسة والأنظمة الالكترونية والرقمية وسواها من التفاصيل التكنولوجية المتلائمة مع رؤية العمل الفنية والدرامية. وتم استقدام خبراء في السينما العالمية للفنون القتالية لتدريب وتصميم وإدارة المعارك، ومشاهد الأكشن القتالية وتدريب الممثلين عليها.

الجذير بالذكر أيضاً أنه تم تنفيذ المشاهد باستخدام أحداث التقنيات الإنتاجية السمعية والبصرية المستخدمة في أهم الاستوديوهات العالمية، إضافةً إلى آخر ا لتقنيات المونتاجية أو ما يُعرف بتقنيات «ما بعد الإنتاج» وذلك لناحية ألوان الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية والغرافيك في مشاهد الأكشن وغيرها.. إلى جانب الاستعانة بفريق متخصص في تصميم الأزياء والملابس والديكورات الخارجية والداخلية.