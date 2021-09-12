أخبار عاجلة

"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض -
اتفاقية تعاون تجمع النيابة العامة وهيئة الملكية الفكرية -
جامعة الملك فيصل تحصل على براءة اختراع لإنتاج الوقود الحيوي من التمور -
"طائرة الأكسجين" تتفاعل بتقدير الرئاسة التونسية.. و"مرابط": شعبنا لن ينسى وقفة الملك سلمان -
أسر ٢٩١٥ شهيد ومصاب مدنى بشمال سيناء يستلمون هدية الرئيس من تعويضات مالية -
محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات نقل القمامة -
«افريقية الشيوخ» تؤكد على اهمية نقل الازهر لتجربة بيت العائلة المصرىالى دول افريقيا -
الحكم على 3 متهمين استغلوا الأطفال في التسول بعد هتك عرضهم بالعجوزة 19 أكتوبر -
أب يقتل طفله فى مصر القديم ..عذبه بصاعق كهربائى حتى توقفت ضربات القلب -
جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر بالتجمع الخامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سياحى

Print
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سياحى محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سياحى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي تتم بمشروع سياحي، ضمن خطة الارتقاء بالمشروعات السياحية ببورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال داخل المشروع والانتهاء من كافة أعمال التطوير، موضحا أن القطاع السياحى أصبح يشهد تطورا بالغا في الآونة الأخيرة على غرار كافة القطاعات الأخرى في إطار التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، مشيرا إلى إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد، انطلاقا من أهمية وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه