محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سياحى

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي تتم بمشروع سياحي، ضمن خطة الارتقاء بالمشروعات السياحية ببورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال داخل المشروع والانتهاء من كافة أعمال التطوير، موضحا أن القطاع السياحى أصبح يشهد تطورا بالغا في الآونة الأخيرة على غرار كافة القطاعات الأخرى في إطار التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، مشيرا إلى إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد، انطلاقا من أهمية وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية.