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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو

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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ يوليو بامتداد شارع الجمهورية بحى الشرق، التى تأتى في إطار استكمال أعمال التطوير التي يشهدها شارع ٢٣ يوليو، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد نعمان على رئيس حى الشرق، والشركات الهندسية القائمة على المشروع.

استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن الأعمال الجارية بالشارع، ومعدلات التنفيذ حتى الآن، مشددا على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت نظرا لأهمية الشارع الحيوية، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع ورفع كفاءته، وتجميل جانبى الشارع وصيانة الأعمدة الكهربائية.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة للطرق، حيث يتم العمل في كافة الأحياء وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتوازى بما يحقق المظهر الحضاري ببورسعيد والسيولة المرورية للمواطنين والسيارات ويمنع الازدحام، ويليق بالإنجازات التي تحققها المحافظة في كافة القطاعات.

المصرى اليوم

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